Глава Гагаузии обвинила президента Молдавии в клевете

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвинила президента республики Майю Санду в клевете, она планирует обратиться в суд. Ее цитирует телеканал GRT.

«Понимаю, что сейчас она прикрывается своей неприкосновенностью, но тем не менее», — отметила Гуцул.

По словам главы Гагаузии, со стороны Санду и депутатов парламента от правящей Партии действия и солидарности практически ежедневно в ее адрес звучат обвинения в якобы связях с преступниками.

Также в интервью программе De facto на телеканале GRT Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти хотят ликвидировать Гагаузскую автономию. Она также сообщила о готовности к компромиссам с целью восстановить отношения с действующим руководством Молдавии.

10 апреля Гуцул заявила, что центральные власти Молдавии ведут себя в Гагаузии как оккупанты. Тогда же она сказала, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

Ранее экс-глава Гагаузии обвинила Майю Санду в организации «политической инквизиции».