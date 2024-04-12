Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД России вызвал посла Франции

МИД России вызвал посла Франции в РФ Пьера Леви

close
100%
Global Look Press

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в министерство иностранных дел (МИД) РФ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД РФ, французскому послу было указано на неприемлемость высказываний министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса разговаривать с российской стороной.

«Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», — говорится в сообщении ведомства.

9 апреля Сежурне заявил, что разговоры с российскими представителями больше «не в интересах Парижа».

4 апреля прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Шойгу во время разговора упомянул, что у России есть «сведения об украинском следе» в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ведомство добавило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов и «перекладывал ответственность на ИГИЛ» (организация запрещена в России). Сам разговор состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны».

Ранее в Париже предрекли разрушение Франции в случае столкновения с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами