МИД России вызвал посла Франции

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в министерство иностранных дел (МИД) РФ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД РФ, французскому послу было указано на неприемлемость высказываний министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса разговаривать с российской стороной.

«Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», — говорится в сообщении ведомства.

9 апреля Сежурне заявил, что разговоры с российскими представителями больше «не в интересах Парижа».

4 апреля прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Шойгу во время разговора упомянул, что у России есть «сведения об украинском следе» в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ведомство добавило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов и «перекладывал ответственность на ИГИЛ» (организация запрещена в России). Сам разговор состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны».

Ранее в Париже предрекли разрушение Франции в случае столкновения с Россией.