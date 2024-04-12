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МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

МИД Таджикистана призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Российские правоохранители не должны использовать пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Совета министров иностранных дел СНГ заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, слова которого передает Asia-Plus.

Политик напомнил, что российские правоохранители должны соблюдать международные нормы и требования своего законодательства.

Также Мухриддин сказал, что Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в «Крокусе» понесут и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления.

Днем 12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все делегации, которые участвовали в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы и возник пожар.

Ранее было опубликовано фото возможного пособника террористов из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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