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В Белоруссии избрали спикера верхней палаты парламента

Наталья Кочанова переизбрана председателем верхней палаты парламента Белоруссии

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РИА «Новости»

Наталья Кочанова переизбрана спикером Совета Республики Национального собрания Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу верхней палаты республиканского парламента сообщает ТАСС.

«По результатам тайного голосования член Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова избрана председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — говорится в сообщении.

Наталья Кочанова занимала этот пост и в Совете Республики предыдущего созыва.

По Конституции Белоруссии, в случае невозможности исполнения обязанностей президентом республики полномочия главы государства переходят к председателю Совета Республики.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как относится к мобилизации женщин. По его словам, женщины могут служить в армии, если очень этого захотят, однако он считает глупостью заставлять женщину, которая должна рожать, служить в вооруженных силах.

Ранее Лукашенко оценил возможность переговоров по Украине без Москвы и Минска.

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