Посла Словении вызвали в МИД РФ из-за ранее случившейся высылки Любляной российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Словении вызвана в пятницу в МИД России, — указали в министерстве. — Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер».

21 марта Словения объявила сотрудника российской дипломатической миссии в стране нежелательной персоной. Причиной такого шага назвали «осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом».

В тот же день МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Словении.

Это не первый подобный случай в последнее время. 19 марта посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию республики. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественные действия Кишинева, в числе которых высылка российского дипломата, также не останутся без ответа.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии назначило нового посла в РФ.