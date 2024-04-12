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В Раде назвали причину отказа от демобилизации в ВСУ

Депутат Кравчук: норму о демобилизации убрали из закона из-за вопросов Запада

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Положения о демобилизации военнослужащих ВСУ были убраны из законопроекта о мобилизации населения из опасений сокращения поддержки со стороны западных стран. Об этом рассказала депутат Рады Евгения Кравчук, сообщает Telegram-канал BRIEF.

По словам Кравчук, представители западных стран интересовались у украинских властей, как в случае демобилизации страна собирается воевать.

11 апреля Верховная рада приняла законопроект о мобилизации населения. В документе прописаны нормы, которые ужесточат правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки.

В тот же день в ВСУ заявили, что не могут позволить проведение демобилизации.

12 апреля в Раде пессимистично высказались насчет ужесточения мобилизации.

Ранее поспред России при ООН Василий Небензя заявил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для руководства Украины.

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