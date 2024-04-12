Байден назвал «железными» обязательства США по защите Филиппин и Японии

Президент США Джо Байден заявил о готовности усиливать сотрудничество с Японией и Филиппинами в сфере безопасности для защиты этих стран на фоне напряженных отношений с КНР. Об этом сообщил телеканал CNN.

В четверг, 11 апреля, американский лидер провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и японским премьер-министром Фумио Кисидой. Мероприятие состоялось в Белом доме и стало первыми в истории переговорами глав упомянутых государств в трехстороннем формате.

«Когда мы выступаем как единое целое, мы можем создать лучшее будущее для всех», — сказал Байден.

Он добавил, что обязательства США по защите азиатских стран от возможных угроз остаются «железными».

В настоящее время у Пекина имеется несколько неразрешенных территориальных споров с Токио и Манилой. Япония и КНР не могут решить вопрос о принадлежности необитаемого архипелага Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), который находится в Восточно-Китайском море. Филиппины, в свою очередь, спорят с КНР по поводу группы островов Спратли (китайское название — Наньша) в Южно-Китайском море.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали условие для перезапуска диалога по безопасности с США.