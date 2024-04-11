У Новой Зеландии существуют «веские причины» для того, чтобы иметь партнерские отношения со странами альянсов AUKUS и QUAD, в которые входят Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса.

«Мы разделяем мнение о том, что такие соглашения, как QUAD, AUKUS и Индо-Тихоокеанская экономическая структура способствуют миру, безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, и видим веские причины для практического взаимодействия Новой Зеландии с ними, когда все стороны сочтут это целесообразным», — указано в совместном заявлении.

AUKUS является военным пактом между Британией, США и Австралией. QUAD — четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна ведет переговоры с Австралией, Британией и Соединенными Штатами о вероятном вступлении в военный альянс AUKUS.

Ранее в Канаде предрекли уничтожение Украины из-за антироссийской политики Запада.