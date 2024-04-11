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В МИД РФ заявили о недоверии Швейцарии в вопросе украинского урегулирования

МИД РФ: Москва не доверяет Швейцарии как площадке по украинскому урегулированию

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via Reuters

У России нет доверия к Швейцарии как к площадке по урегулированию украинского кризиса, и не может быть, так как страна поддерживает Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности», – сказала Захарова.

По ее словам, действия Швейцарии показывают, что она не может выступать в роли нейтральной принимающей стороны, а тем более посредника в вопросе урегулирования украинского кризиса.

В марте Федеральный совет Швейцарии сообщил о поддержке санкция Евросоюза против России в рамках 13-го пакета рестрикций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Кроме того санкции направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для БПЛА.

11 апреля крупнейшая партия Швейцарии призвала власти страны вернуться к строжайшему нейтралитету.

Ранее в РФ усомнились в нейтралитете Швейцарии.

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