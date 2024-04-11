Страны ОБСЕ и Украина воздержались от соболезнований из-за теракта в «Крокусе»

Официальные лица стран Североатлантического альянса замалчивают террор в отношении россиян. Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на посвященном теракту в «Крокус Сити Холле» спецзаседании, передал ТАСС.

«Террор в отношении граждан России <…> поощряется многими официальными лицами США, Британии и других стран НАТО», — заявил дипломат.

Он отметил, что в этой связи Следственный комитет России возбудил 9 апреля уголовное дело.

В минувший понедельник, 8 апреля, в России узнали об указании западным СМИ не писать о жертвах теракта в «Крокусе». В заявлении МИД РФ подчеркнули, что это подчеркивает циничность попыток стран США и ЕС отвезти взгляд мирового сообщества от организаторов теракта и от тех, кому произошедшее было выгодно.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».