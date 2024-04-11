В Крыму назвали неадекватным план Зеленского по контрнаступлению

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал неадекватным заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, что готовит план нового контрнаступления, который в том числе включит разрушение Крымского моста.

По мнению Константинова, такие заявления украинского президента указывают на серьезнейший политический кризис в соседнем государстве, ситуация там катастрофическая.

Парламентарий считает, что Зеленскому нужна «доза западных финансов», без помощи союзников Украина не сможет содержать бюджет, выполнять элементарные государственные функции.

Глава крымского парламента добавил, что государственность Украины в полном смысле этого слова была убита на майдане в 2014 году, сегодня это «государство-зомби», искусственно поддерживаемое западными «инъекциями».

При этом Константинов отметил, что нельзя недооценивать Украину как врага, поскольку она «зажата в угол», поэтому наиболее опасна, и помощь стран Запада продолжает туда поступать.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.