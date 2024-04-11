Медведев прокомментировал слова Байдена об исходе конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова американского президента Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решения Конгресса США по финансовой помощи, абсолютным злом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына. Про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. Про войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США», — поделился Медведев.

Он пояснил, что слова Байдена означают, что американский президент желает продолжения конфликта.

До этого Медведев называл лидеров США и ЕС соучастниками теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В качестве подтверждения своих утверждений он привел недавнее заявление террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.