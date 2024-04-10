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Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса

Байден: исход украинского конфликта зависит от действий конгресса США

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от того, одобрит ли конгресс США продолжение выделения финансовой помощи для Киева, передает ТАСС.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«[Конфликт] на Украине подойдет к концу, когда лидер Палаты представителей (спикер Майк Джонсон. — «Газета.Ru») проведет голосование», — сказал Байден.

Президент добавил, что инициатива о продолжении поддержки Украины пользуется в конгрессе «поддержкой подавляющего большинства».

3 апреля стало известно, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о планах Вашингтона подсадить союзников на дорогое американское топливо.

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