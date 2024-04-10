МИД потребовал от международных структур осудить атаку ВСУ на журналистов

Россия требует от профильных международных структур решительного осуждения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу луганского филиала ВГТРК в ЛНР. Об этом в официальном обращении заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Требуем от профильных международных структур принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак Киева против представителей отечественной медиасферы», — сказала она.

10 апреля оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ в районе города Кременной. По ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализировали в Луганск.

После обстрела ВСУ преследовали раненых журналистов при помощи дрона. Корреспондент Артем Юндас заявил, что когда группа начала уезжать на машине эвакуации, за ними полетел FPV-дрон.

Ранее в МИД РФ заявили о планах доказать в ООН вину Украины в обстрелах ЗАЭС.