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МИД потребовал от международных структур осудить атаку ВСУ на журналистов

Захарова: требуем от международных структур осудить атаку ВСУ на журналистов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия требует от профильных международных структур решительного осуждения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу луганского филиала ВГТРК в ЛНР. Об этом в официальном обращении заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Требуем от профильных международных структур принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак Киева против представителей отечественной медиасферы», — сказала она.

10 апреля оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ в районе города Кременной. По ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализировали в Луганск.

После обстрела ВСУ преследовали раненых журналистов при помощи дрона. Корреспондент Артем Юндас заявил, что когда группа начала уезжать на машине эвакуации, за ними полетел FPV-дрон.

Ранее в МИД РФ заявили о планах доказать в ООН вину Украины в обстрелах ЗАЭС.

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