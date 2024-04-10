Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить ВСУ ракеты Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ направить Вооруженным Силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Politico.

»<…> канцлер считает, что <…> Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии», — отметил украинский лидер.

По его словам, Шольц считает ракеты инструментом сдерживания потенциального ядерного конфликта.

До этого стало известно, что ФРГ в первом квартале одобрила поставки оружия для Украины.

Накануне в отказе Германии поставить Украине системы Patriot увидели скрытый смысл. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы зенитных ракетных комплексов американского производства в Германии уже исчерпаны.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.