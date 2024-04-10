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Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить ВСУ ракеты Taurus

Зеленский раскрыл, как Шольц объяснил причину отказа поставить ракеты Taurus ВСУ

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Matthias Schrader/AP

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ направить Вооруженным Силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Politico.

»<…> канцлер считает, что <…> Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии», — отметил украинский лидер.

По его словам, Шольц считает ракеты инструментом сдерживания потенциального ядерного конфликта.

До этого стало известно, что ФРГ в первом квартале одобрила поставки оружия для Украины.

Накануне в отказе Германии поставить Украине системы Patriot увидели скрытый смысл. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы зенитных ракетных комплексов американского производства в Германии уже исчерпаны.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.

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