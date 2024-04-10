Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали условие отзыва законопроекта об иноагентах

Депутат Мдинарадзе готов отозвать проект об иноагентах в случае сходства с РФ

close
100%
Mamuka Mdinaradze/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Партия «Грузинская мечта» готова отозвать проект об иностранных агентах из парламента в случае, если подтвердится его полная схожесть с российским законом об иноагентах. С таким заявлением выступил исполнительный секретарь фракции Мамука Мдинарадзе, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы можем начать разговор о том, чтобы завтра же отозвать назад законопроект», — утверждает депутат.

По его словам, отзыв начнется, если кто-нибудь обнаружит хотя бы один пункт, которого нет в аналогичных законах, принятых странами Запада, и который есть в российском.

Мдинарадзе полагает, что недовольные проектом граждане Грузии попросту не читали его и напрасно утверждают, что он является копией российского.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. Инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Проект неоднозначно встретили в республике. В Грузии начались противостояния сторонников и противников закона об иноагентах.

Ранее в Тбилиси состоялся марш против повторного рассмотрения закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами