В Грузии назвали условие отзыва законопроекта об иноагентах

Партия «Грузинская мечта» готова отозвать проект об иностранных агентах из парламента в случае, если подтвердится его полная схожесть с российским законом об иноагентах. С таким заявлением выступил исполнительный секретарь фракции Мамука Мдинарадзе, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы можем начать разговор о том, чтобы завтра же отозвать назад законопроект», — утверждает депутат.

По его словам, отзыв начнется, если кто-нибудь обнаружит хотя бы один пункт, которого нет в аналогичных законах, принятых странами Запада, и который есть в российском.

Мдинарадзе полагает, что недовольные проектом граждане Грузии попросту не читали его и напрасно утверждают, что он является копией российского.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. Инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Проект неоднозначно встретили в республике. В Грузии начались противостояния сторонников и противников закона об иноагентах.

Ранее в Тбилиси состоялся марш против повторного рассмотрения закона об иноагентах.