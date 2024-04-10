Армения угрожает расторгнуть еще одно соглашение с Россией

Армения может аннулировать соглашение по вещанию телеканалов России на территории страны в том случае, если Москва не согласится с предложениями Еревана. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что наши предложения о редактировании межправительственного соглашения будут приняты. Если они не будут приняты, то я не исключаю вероятности того, что Республика Армения может рассмотреть возможность одностороннего аннулирования соглашения», — заявил Айрапетян.

Речь идет о блокировке в общественном мультиплексе на территории страны трансляции передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Айрапетян утверждает, что армянская сторона предлагает направить предложения о новой редакции соглашения.

До этого в соцсетях Соловьева закрыли комментарии из-за постов жителей Белгорода.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.