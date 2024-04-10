Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армения угрожает расторгнуть еще одно соглашение с Россией

Армения может аннулировать соглашение по вещанию телеканалов России

close
100%
«Россия-1»

Армения может аннулировать соглашение по вещанию телеканалов России на территории страны в том случае, если Москва не согласится с предложениями Еревана. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что наши предложения о редактировании межправительственного соглашения будут приняты. Если они не будут приняты, то я не исключаю вероятности того, что Республика Армения может рассмотреть возможность одностороннего аннулирования соглашения», — заявил Айрапетян.

Речь идет о блокировке в общественном мультиплексе на территории страны трансляции передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Айрапетян утверждает, что армянская сторона предлагает направить предложения о новой редакции соглашения.

До этого в соцсетях Соловьева закрыли комментарии из-за постов жителей Белгорода.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами