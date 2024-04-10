Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с использованием мигрантами фальшивых браков для нелегального получения вида на жительство в России по упрощенной схеме. Об этом сообщает пресс-служба законотворческого органа, соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предлагает установить минимальный срок — два года — состояния в браке с гражданином России при отсутствии детей, рожденных в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. В настоящее время необходимое время в браке составляет один год.

В пояснительной записке указывается, что практика фиктивных браков стала одним из самых простых и распространенных оснований получения иностранцами вида на жительство и гражданства РФ.

«Поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что цель преследуется та же.

До этого иностранцам в России захотели давать разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке лишь после двух лет брака с гражданином РФ. Авторы поправок также предложили аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ, если суд отменил усыновление ребенка иностранным гражданином. Также в Госдуме предложили убрать пошлину за заключение брака и увеличить за развод. В пояснительной записке указано, что законопроект не повлияет на доходы бюджетов России как раз из-за увеличения пошлины за расторжение брака.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за фиктивные браки с мигрантами.