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Москва ведет переговоры с Ереваном по вещанию российских телеканалов в Армении

Ереван и Москва обсудили вещание российских телеканалов в Армении

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ереван и Москва обсудили вещание российских телеканалов в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что консенсус между сторонам не был достигнут, переговоры продолжаются.

10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Азербайджан и Армению снизить накал воинственной риторики, а также предупреждает об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру для дестабилизации ситуации в регионе.

В этот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сказал, что ряд тезисов от армянской стороны по поводу сотрудничества Москвы и Еревана вызывают сожаление.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал двустороннее исполнение обязательств, заключенных между Россией и Арменией. Он назвал Армению близким партнером и союзником России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена.

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