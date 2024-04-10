Британия и Украина подписали новое соглашение в оборонной сфере

Лондон и Киев подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны и промышленности, которое позволит Британии открывать ремонтные заводы на территории Украины. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли.

»Великобритания и Украина подписали новое оборонное соглашение для стимулирования сотрудничества по вопросам обороны и промышленности», — сказано в заявлении.

Отмечается, что подписание документа состоялось в украинской столице в рамках визита «крупнейшей в истории торговой миссии Великобритании», которая состояла из представителей 29 компаний.

Благодаря новому соглашению вырастет эффективность «военных операций» Вооруженных сил Украины, заявляют власти Великобритании. Кроме того, теперь обе страны смогут реализовывать крупные совместные проекты. В частности, речь идет о создании британских заводов на территории Украины и помощи Лондона в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры.

Также в заявлении указано, что британская оборонная компания BAE Systems будет на территории Украины обслуживать и ремонтировать переданные Киеву гаубицы L119.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.