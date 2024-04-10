Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия и Украина подписали новое соглашение в оборонной сфере

Британия и Украина подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

Лондон и Киев подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны и промышленности, которое позволит Британии открывать ремонтные заводы на территории Украины. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли.

»Великобритания и Украина подписали новое оборонное соглашение для стимулирования сотрудничества по вопросам обороны и промышленности», — сказано в заявлении.

Отмечается, что подписание документа состоялось в украинской столице в рамках визита «крупнейшей в истории торговой миссии Великобритании», которая состояла из представителей 29 компаний.

Благодаря новому соглашению вырастет эффективность «военных операций» Вооруженных сил Украины, заявляют власти Великобритании. Кроме того, теперь обе страны смогут реализовывать крупные совместные проекты. В частности, речь идет о создании британских заводов на территории Украины и помощи Лондона в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры.

Также в заявлении указано, что британская оборонная компания BAE Systems будет на территории Украины обслуживать и ремонтировать переданные Киеву гаубицы L119.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами