Иван Жданов* заявил о продлении проверки СК по факту смерти Навального в колонии

Соратник Алексея Навального Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Следственный комитет России продлил еще на 10 дней (до 20 апреля) срок доследственной проверки по факту смерти Навального в исправительной колонии особого режима «Полярный волк» (ИК-3) в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом он написал в своем Telegram-канале и опубликовал уведомление СУ СК РФ по ЯНАО.

Никакой официальной информации от государства о причинах смерти Навального до сих пор нет, подчеркнул он.

Алексей Навальный умер на 48-м году жизни 16 февраля. О его смерти сообщило управление ФСИН России по ЯНАО. Телеканал RT со ссылкой на свои источники заявил, что у него оторвался тромб. Как сообщили в Лабытнангской городской больнице, филиал которой находится в Харпе, бригада скорой помощи доехала до колонии за семь минут. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту его смерти. ФСИН направила в «Полярный волк» специальную комиссию.

1 марта председатель ОНК Ямало-Ненецкого автономного округа заявил, что во время проверки ИК-3 нарушений обнаружено не было.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в причастности к смерти Навального.