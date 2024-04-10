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Появилось видео визита Зеленского в Харьковскую область

Bild: Зеленский оценил ход строительства укреплений в Харьковской области

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и оценил ход строительства укреплений. Видео его визита опубликовано в официальном Telegram-канале немецкого издания Bild на русском.

Как пишет издание, заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер сопровождал Зеленского во время его визита в Харьковскую область.

На вопрос о том, ожидает ли Украина российского наступления на эту территорию, украинский президент ответил, что власти страны делают все возможное, чтобы этого не произошло. По его словам, строительство укреплений должно показать, что Украина готова к обороне.

9 апреля Зеленский сообщил, что прибыл в Харьков, где наблюдается тяжелая ситуация с электроснабжением.

6 апреля руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют около 34 населенных пунктов на территории региона. По его словам, сейчас назвать их точное количество не получится — многие взятые населенные пункты находятся в так называемой «серой зоне», и в них практически нет мирных жителей.

Ранее российские военные поразили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

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