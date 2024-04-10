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Жители Будапешта вышли на протест против Орбана

Politico: тысячи жителей Будапешта протестуют против премьер-министра Орбана

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Virginia Mayo/AP

Тысячи венгров в минувшие выходные вышли на протест в центре Будапешта с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его словам, нынешний премьер-министр решил, что Венгрия стала его собственностью, однако люди не хотят ему подчиняться. Мадьяр утверждает, что граждане Венгрии выступают против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов.

27 марта прошел массовый митинг с требованием отставки Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта.

7 апреля депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Реттген предложил исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза из-за Украины.

В конце марта Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО.

Ранее в Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата».

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