МИД сообщил, что Россия добилась переноса региональной конференции ФАО в Рим

Россия добилась переноса ригельной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) из Кишинева в Рим на фоне недопуска российской делегации Молдавией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

ФАО является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом.

Перенести место проведения конференции удалось благодаря скоординированным усилиям МИД России, российского посольства в Кишиневе и постпредства России при ФАО, сообщила Захарова. Она пройдет в штаб-квартире организации в Риме.

29 марта МИД РФ вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и выразил протест в связи с высылкой российского дипломата из Кишинева и недопуском российской делегации на 34-ю региональную сессию ФАО, которая должна была пройти в Кишиневе 14-17 мая.

До этого посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что Кишинев не хочет видеть делегацию РФ на конференции.

Ранее Россия обвинила Францию в срыве участия делегации в конференции ЮНЕСКО.