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В МИД России назвали число украинских детей, изъятых в ЕС у родителей

Захарова: 225 украинских детей были изъяты в странах Евросоюза у родителей

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IMAGO/Global Look Press

В странах Евросоюза 225 украинских детей были изъяты у своих родителей. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«225 детей были изъяты именно в Европейском союзе у их родителей», — рассказала дипломат.

Согласно информации представителя ведомства, самая удручающая ситуация сложилась в Германии, где был изъят 71 ребенок у украинских родителей.

»Польша — 33 ребенка, Италия — 25, Чехия — 24, Швеция — 17», — уточняется в публикации.

По словам Захаровой, родители оказались без каких-либо прав по обеспечению заботы, образования и воспитания своих детей.

В декабре украинская газета «Зеркало недели» писала, что юристы сообщили об участившихся случаях, когда у украинских граждан, находящихся в странах Евросоюза под статусом временной защиты, отбирают детей. По словам адвоката Марины Семеновой, аналогичные инциденты чаще всего регистрируются в Эстонии, Дании, Польше и Германии.

Ранее сообщалось, что РФ будет пытаться вернуть украинских детей, отобранных Западом.

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