Нидерланды будут вынуждены привыкнуть к идее, что им придется заплатить высокую цену за свою безопасность, заявил уходящий в отставку министр по вопросам внешней торговли страны Джеффри ван Леувен в своем выступлении в Лейденском университете. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал Нидерланды и Европу к более решительным действиям в условиях геополитического противостояния, утверждая, что время, когда Запад мог полагаться на США в вопросах безопасности, ушло.

«Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов», — подчеркнул ван Леувен. Он также отметил, что геополитические противники Запада, включая Россию, Китай и Иран, должны понимать, что Запад готов применить силу для обеспечения мира.

«Нам нужна решительность, иначе мы не сможем защитить свои интересы в мире <…> Поэтому я поддерживаю более реалистичную политику в нашей внешней деятельности. Нам нужно иметь мужество защищать наши идеалы с помощью силовых средств. Проявлять решимость превратить жесткий мир в лучшее место. Я считаю, что такова роль Нидерландов и Европы на мировой арене», — заключил ван Леувен.

Москва неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов.

Ранее Нидерланды выразили сочувствие пострадавшим от потопа в России и Казахстане.