РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Российская сторона запросила на 12 апреля заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, концовка текущей недели в ООН вновь будет «украинской». В частности, западные партнеры Украины запросили на 11 апреля «традиционное заседание» для обсуждения гуманитарной ситуации в этой стране.

«Мы опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск. — «Газета.Ru») 12 апреля отдельное заседание по поставкам <...> оружия киевскому режиму», — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что российские дипломаты постараются подготовить для мероприятия «интересного докладчика».

9 апреля глава комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот призвал разработать новую схему поставок вооружений на Украину. Он отметил, что такая необходимость появилась из-за задержки с согласованием в США пакета военной помощи Украине.

Ранее в Вооруженных силах США заявили о передаче Украине изъятого иранского оружия.