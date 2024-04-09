Дипломат из США оценил возможность становления Украины главной темой выборов

Украина не станет основной темой в ходе президентских выборов в США. Об этом в интервью для «РБК-Украина» заявил американский дипломат Курт Волкер.

В материале отмечается, что в прошлом он занимал должность специального представителя государственного департамента США по Украине. Общаясь с журналистами, Волкер отверг возможность того, что украинский кризис станет главным фокусом внимания текущего электорального процесса в стране.

«Ни одна из сторон на самом деле не мобилизуется вокруг внешней политики. Это может быть темой кампании, но я не думаю, что это будет главная тема», — сказал дипломат.

Он добавил, что экономика должна стать вопросом номер один. Недавно в США наблюдался «сильный период инфляции», последствия которого граждане чувствуют до сих пор.

При этом второй по значимости вопрос — ситуация на южной границе государства. Как сказал Волкер, ежедневно в США прибывают тысячи мигрантов. Однако зачастую народ и власти даже не знают, кем являются эти люди.

Кроме того, дипломат обратил внимание на наличие у Республиканской и Демократической партий собственных важных тем. В частности, республиканцы сосредоточились на проблемах трансгендерных людей в спорте и обсуждения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в школах.

Демократы, в свою очередь, продолжают развивать тему абортов. Представители этого политического объединения обвиняют республиканцев в ограничении права женщин на аборты и обещают решить эту проблему, резюмировал Волкер.

Ранее в Республиканской партии сравнили Украину с геополитическими противниками США.