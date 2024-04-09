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Франция больше не заинтересована в переговорах с российскими чиновниками

Во Франции заявили, что не заинтересованы в переговорах с представителями РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разговоры с российскими представителями больше «не в интересах Парижа». Его слова приводит Le Figaro.

«Сегодня в наши интересы не входит дискуссия с российскими чиновниками, поскольку выходящие пресс-релизы, сделанные сообщения являются ложными», — заявил министр.

4 апреля прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Шойгу во время разговора упомянул, что у России есть «сведения об украинском следе» в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ведомство добавило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов и «перекладывал ответственность на ИГИЛ» (организация запрещена в России). Сам разговор состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны», отметило ведомство РФ.

Минобороны России также сообщило, что в ходе переговоров была «отмечена готовность к диалогу по Украине». После этого агентство Франс Пресс со ссылкой на источники во французском правительстве опровергло это заявление.

Ранее в Британии раскрыли причины звонка Лекорню Шойгу.

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