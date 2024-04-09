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В МИД заявили, что в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16

Дипломат Полищук: в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16

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Vadim Ghirda/AP

Руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Александр Полищук заявил, что авиабазы в Восточной Европе готовятся к размещению способных нести тактическое ядерное оружие истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что объем военной помощи Запада Украине уже превысил $230 млрд. После полученных Киевом от США, Великобритании и Франции ракет большой дальности на повестке дня — передача многофункциональных истребителей F-16, которые способны нести тактическое ядерное оружие. Для их размещения готовятся авиабазы на территории Восточной Европе.

При этом Полищук выразил надежду на то, что здравый смысл в странах Запада в итоге возобладает и не будет перейдена черта, отделяющую мир от глобальной катастрофы.

До этого Полищук заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

Ранее в Греции сообщили, что страна может передать Украине более 30 истребителей F-16.

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