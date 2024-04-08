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Мэр Орска рассказал о встрече с протестующими

Мэр Орска Козупица рассказал о встрече с протестующими жителями

Мэр Орска Василий Козупица заявил в своем Telegram-канале, что вопросы жителей, собравшихся в центре затопленного паводком Орска, были «простыми и понятными», они спрашивали о помощи властей.

«Сегодня встретился с орчанами, которые из-за паводка лишились своего жилья. Они пришли к администрации города и задавали вопросы», — сказал мэр.

По его словам, жители города задали вопросы, на какую помощь от властей они могут рассчитывать.

По его словам, пострадавшие получат единоразовые выплаты в 100 тысяч рублей. Данную сумму на человека семьи получат не в качестве компенсации за утраченное имущество, а как «первоочередную поддержку, чтобы хоть немного оправиться от беды». Он добавил, что более 200 жителей города уже воспользовались этим правом.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

8 апреля стало известно, что в Орске планируется строительство новой дамбы. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на встрече с жителями Орска.

Ранее власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье.

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