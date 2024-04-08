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Гладков предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников

Гладков: сельхозтехника должна быть оснащена защитой от беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании предложил фермерам самостоятельно обороняться от беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На оперативном совещании правительства министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко заявил, что власти рекомендовали главам сельхозпредприятий купить средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников и поставить соответствующую защиту на технику.

Гладков отметил, что защита от дронов — это не рекомендация, а обязанность компаний. Он также поручил проработать вопрос, чтобы не платить компенсации фермерам, если «предприятие в силах минимизировать ущерб, установив такую защиту».

«Если такая защита не будет установлена — мое предложение: в рамках законодательства мы не будем выплачивать компенсации», — подчеркнул Гладков.

Он отметил, что наличие противодроновых сеток на сельхозтехнике должно быть обязательным, учитывая дороговизну подобной техники.

До этого Гладков заявил, что около 10 тысяч детей покинули Белгородскую область в целях обеспечения безопасности, их доставили в другие регионы России.

Ранее более 300 детей из Белгородской области отправились на Ямал.

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