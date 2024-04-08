В Германии сообщили, что военная помощь Киеву намного меньше, чем утверждает ФРГ

Правительство Германии приукрашивает данные по оказанной военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на расчеты члена комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенса.

Отмечается, что у ФРГ есть возможность потребовать от Еврособза вернуть ей часть денег, которые были выделены на военную помощь Киеву. На данный момент ФРГ получила €31 млн, но страна запросила еще €3,4 млрд. Таким образом, часть средств выделяет Украине не ФРГ, а ЕС.

Проведя все расчеты, Гедехенс отметил, что военная помощь со стороны Берлина может составить лишь €21,7 млрд. По его словам, Германия поддержала Украину в военном отношении на €28 млрд, но «в реальности до сих пор еще не выделили и половины из них».

Днем 8 апреля власти Дании предоставили Украине финансовую помощь в размере $5,8 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ.

В этот же день кандидат на выборах в Европарламент от французской партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль сказала, что военная помощь Украине ослабляет армию Франции.

Ранее в Европарламенте оценили шансы Украины победить Россию.