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В Германии сообщили, что военная помощь Киеву намного меньше, чем утверждает ФРГ

Bild: ФРГ поставляет Киеву гораздо меньше военной помощи, чем утверждает Берлин

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Global Look Press

Правительство Германии приукрашивает данные по оказанной военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на расчеты члена комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенса.

Отмечается, что у ФРГ есть возможность потребовать от Еврособза вернуть ей часть денег, которые были выделены на военную помощь Киеву. На данный момент ФРГ получила €31 млн, но страна запросила еще €3,4 млрд. Таким образом, часть средств выделяет Украине не ФРГ, а ЕС.

Проведя все расчеты, Гедехенс отметил, что военная помощь со стороны Берлина может составить лишь €21,7 млрд. По его словам, Германия поддержала Украину в военном отношении на €28 млрд, но «в реальности до сих пор еще не выделили и половины из них».

Днем 8 апреля власти Дании предоставили Украине финансовую помощь в размере $5,8 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ.

В этот же день кандидат на выборах в Европарламент от французской партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль сказала, что военная помощь Украине ослабляет армию Франции.

Ранее в Европарламенте оценили шансы Украины победить Россию.

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