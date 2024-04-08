В США объяснили отказ Литвы говорить о тайной тюрьме ЦРУ

Тесные связи с США мешают властям Литвы признать, что на ее территории находилась секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

По словам исследователя Вильнюсского университета Кястутиса Гирнюса, литовские власти не хотят говорить о подобном исправительном учреждении, поскольку Литва как страна — участница Североатлантического альянса (НАТО) сильно зависит от США в вопросах безопасности. Другая причина молчания — нежелание Литвы возобновлять расследование по поводу средств, выделенных Вашингтоном на содержание тюрьмы и растраченных литовскими чиновниками на другие цели, добавили журналисты.

В январе 2022 года Литва выплатила €100 тыс. саудовскому исламисту и сподвижнику Осамы Бен Ладена Абу Зубайде за то, что его без предъявления обвинений содержали в секретной тюрьме ЦРУ, располагавшейся недалеко от Вильнюса. Такое решение было принято в связи с вердиктом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего правительство Литвы выплатить компенсацию за нарушение европейских законов, запрещающих применение пыток.

Несмотря на доводы ЕСПЧ, на официальном уровне Вильнюс до сих пор не признал, что в Литве находилась секретная тюрьма ЦРУ.

Ранее Нарышкин сообщил о секретных тюрьмах США в Польше, Литве и Румынии.