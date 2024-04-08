Россия обсуждает с Китаем совместное освоение Марса

В настоящее время Россия ведет обсуждение с Китаем возможности совместного сотрудничества в рамках исследования Марса. Об этом на пресс-конференции в преддверии Дня космонавтики рассказал научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) академик Лев Зеленый, его цитирует ТАСС.

«Мы думаем продолжить исследование Марса, обсуждаем возможность сотрудничества с китайскими коллегами, с которыми у нас неплохое сотрудничество по Луне», — сообщил ученый.

В феврале 2023 года стало известно, что китайский марсоход «Чжужун» неподвижен на протяжении нескольких месяцев. «Чжужун» входил в состав миссии «Тяньвэнь-1», которую запустили к Марсу в 2020 году. 10 февраля 2021 года она вышла на орбиту планеты.

В мае 2022 года аппарат планово вошел в спящий режим в связи с тем, что в северном полушарии наступила зима. Выход из спящего режима должен был произойти в декабре того же года примерно во время весеннего равноденствия, но с тех пор от аппарата не было новостей.

Ранее в МИД РФ заявили о желании сохранить космос свободным от оружия.