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Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны»

Лукашенко: пока удается уберечь Белоруссию от горячей войны

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти делают все для того, чтобы уберечь страну от «горячей войны», и пока им это удается. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — сказал Лукашенко, назначая министра информации Владимира Перцова заместителем главы президентской администрации.

По словам главы государства, инициатором информационной войны, которая ведется сейчас против страны, является белорусская оппозиция за рубежом, которая «бегает по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя» и просит денежные средства.

Лукашенко отметил, что оппозиции нужны деньги для организации «вооруженного противостояния» в Белоруссии, а также информационных кампаний против Белоруссии и терактов наподобие того, что произошел в «Крокус Сити Холле».

Белорусский лидер также назвал главную цель оппозиции. По словам Лукашенко, оппозиционеры стремятся «хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою» и позвать в Белоруссию иностранные войска.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать не намерена.

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