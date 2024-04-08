В Госдуме обвинили Казахстан в саботаже и намерении ухудшить отношения с Россией

Действия властей Казахстана, из-за которых замедлились платежи из России, негативно скажутся на отношениях стран и станут серьезным ударом для казахстанского бизнеса, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с НСН он обвинил власти республики в саботаже, заявив, что они сделали важный шаг по «дерусификации».

Напомним, речь идет о том, что сроки платежей из России в Казахстан сильно выросли – они могут «подвисать» на недели. Это объяснили желанием банков защитить себя от вторичных санкций. Отмечается, что подобные сложности наблюдались еще в январе. По мнению Делягина, власти страны так продемонстрировали свое отношение к России.

«Замедление обработки переводов на две-три недели – это уже, по сути дела, саботаж. Потому что для бизнеса такие задержки в переводах могут быть фатальными. Это позиция не казахстанских банков, а руководства Казахстана», – заявил депутат.

По его мнению, ситуация не связана со страхом банков попасть под ограничения за взаимодействие с Россией, так как в этом случае власти страны выделили бы одну финансовую организацию, не зависящую от рестрикций, которая бы стала отвечать за все операции с РФ. Отсутствие подобных мер показывает ухудшение отношений двух стран, уверен парламентарий.

При этом Россия не станет предпринимать ответных шагов, о чем власти Казахстана знают, добавил Делягин. Он заявил, что от сложившейся ситуации пострадает казахстанский бизнес, сотрудничающий с РФ, что приведет к подрыву экономического сотрудничества стран.

«Это важный шаг в политике дерусификации Казахстана», – заключил депутат.

Ранее в Казахстане объяснили ситуацию с отказом банков обслуживать карты «Мир».