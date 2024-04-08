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В МИД РФ высмеяли Киев за «нежелание» вступать в НАТО

Захарова высмеяла заявление Киева о плане получить оружие прежде членства в НАТО

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утверждения политиков Украины о том, что страна якобы не настаивает на членстве в НАТО. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

8 апреля посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью газете Yeni Şafak, что Киев в настоящее время не требует членства в Альянсе, этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, сейчас войскам страны требуется оружие.

«И наркотики — забыл добавить», — сыронизировала Захарова.

При этом накануне глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявлял, что Запад до окончания конфликта должен зарезервировать за Киевом место в альянсе.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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