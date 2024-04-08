Израиль предупредили о неизбежном ответе Ирана на агрессию

После удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске неминуемо последует ответная реакция, убежден завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Сейчас Иран взял паузу, но это работает против Израиля и США, так как весь мир обсуждает возможные ответные действия, заявил он телеканалу «360».

«Ответ Ирана неизбежен, так принято на Ближнем Востоке. И за Ираном, в принципе, долгов не остается», — считает Кошкин.

Несмотря на ожидание Израиля помощи со стороны США, Вашингтон такую агрессию не поддерживает, особенно с учетом желания избежать открытого конфликта с Ираном, считает эксперт. По его мнению, иранские власти также не хотят начинать масштабный вооруженный конфликт, поэтому вслед за атакой на консульство последует равный ответ.

«И эта пауза, которая сейчас длится, она больше работает против Израиля и против Соединенных Штатов Америки», — уверен Кошкин.

Напомним, 1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

Консульство Ирана в Дамаске накануне снова заработало после атаки.