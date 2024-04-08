В США объяснили, почему Вашингтон не называет Китаю красную линию

США опасаются устанавливать с Китаем красные линии, поскольку тот воспользуется. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам одного из них, если китайцам озвучить красную линию, то они будут ее придерживаться, но сделают все, кроме этого.

По данным издания, президент США Джо Байден планирует предупредить китайских чиновников, что договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется на филиппинский флот.

Другой источник подчеркнул, что китайская сторона недооценивает потенциал эскалации в регионе. Вашингтон пытался прояснить это в серии бесед, но Пекину следует пересмотреть свою тактику. В ином случае Китай получит серьезную ответную реакцию, подчеркнул он.

До этого глава минфина США Джанет Йеллен предупредила Китай о «серьезных последствиях» в случае, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

В ходе встречи с Йеллен вице-премьер Государственного совета КНР выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере. Китайская сторона также дала США «доскональный ответ» по проблемам, связанным с использованием производственных мощностей.

До этого в КНР заявили об озабоченности усиливающимися рестрикциями США.