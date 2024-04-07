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Зеленского назвали строчкой в списке жертв американских выборов

Захарова: Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв системы США

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Petrov Sergey/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв американских выборов и системы. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный, и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», а сказать точнее – американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты – их союзники», — написала дипломат.

7 апреля Зеленский заявил, что Киев стал заложником избирательного процесса в США.

До этого глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад до окончания конфликта должен зарезервировать за Киевом место в Североатлантическом альянсе.

Украинский политик подчеркнул, что если НАТО на следующем саммите в Вашингтоне не приблизит Украину к вступлению в блок, то Североатлантический альянс покажет свою слабость.

Ранее в ДНР заявили, что России не нужны переговоры с Украиной.

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