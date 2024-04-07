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МИД анонсировал переговоры на «горячие темы» между Лавровым и главой МИД Китая

МИД РФ: Лавров проведет переговоры с министром Ван И в Китае 8-9 апреля

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит КНР 8-9 апреля и проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на «горячие темы». Соответствующий анонс появился на сайте российского МИДа.

«Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министры обсудят различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, G20 и других площадок.

4 апреля Лавров назвал китайскую инициативу урегулирования по Украине наиболее разумной и четкой. Он отметил, что предложенный КНР план состоит из 12 пунктов. Они представляют собой принципы и подходы к восстановлению мира, при этом Пекин рассчитывает сначала достичь согласия по всем этим пунктам с другими участниками международных отношений.

Ранее Лавров заявил, что все больше иностранных партнеров РФ признают выбор Крыма.

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