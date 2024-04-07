Госдеп призвал Мексику и Эквадор уладить разногласия на основе международных норм

Американские власти призвали руководство Мексики и Эквадора разрешить свои разногласия, основываясь на международные нормы.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

»Соединенные Штаты осуждают любые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отметил он.

По словам Миллера, в Вашингтоне очень серьезно относятся к обязательству стран соблюдать международное право и уважать неприкосновенность диппредставительств. Руководитель пресс-службы Госдепа напомнил, что Мексика и Эквадор — важнейшие партнеры США.

Накануне Мексика пригрозила обратиться в суд ООН после штурма посольства в Эквадоре.

До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил приостановить дипломатические отношения с Эквадором. В свою очередь власти Эквадора назвали штурм посольства Мексики защитой суверенитета.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.