Госдеп призвал Мексику и Эквадор уладить разногласия на основе международных норм

Американские власти призвали руководство Мексики и Эквадора разрешить свои разногласия, основываясь на международные нормы.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.
»Соединенные Штаты осуждают любые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отметил он.
По словам Миллера, в Вашингтоне очень серьезно относятся к обязательству стран соблюдать международное право и уважать неприкосновенность диппредставительств. Руководитель пресс-службы Госдепа напомнил, что Мексика и Эквадор — важнейшие партнеры США.
Накануне Мексика пригрозила обратиться в суд ООН после штурма посольства в Эквадоре.
До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил приостановить дипломатические отношения с Эквадором. В свою очередь власти Эквадора назвали штурм посольства Мексики защитой суверенитета.
Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.