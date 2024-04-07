Сунак заявил, что Британию шокирует кровопролитие в секторе Газа

Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля «обеспечивать свою безопасность». Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, передает РИА Новости.

Он отметил, что Израиль имеет право защищать себя от угрозы, исходящей от террористов ХАМАС.

«Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием», - подчеркнул Сунак.

Британский премьер добавил, что «этот ужасный конфликт должен закончиться». Он подчеркнул, что необходимо освободить заложников и доставить помощь на территорию Газы. По его словам, дети в зоне конфликта нуждаются в немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к долгосрочному устойчивому прекращению огня.

«Это самый быстрый способ освободить заложников и доставить помощь, а также остановить боевые действия», — отметил Сунак.

Накануне стало известно, что Иран намерен отомстить Израилю за удар по консульству. Ответные меры Ирана, как ожидают в США, «будут сосредоточены на военных или разведывательных объектах».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.