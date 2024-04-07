Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сунак заявил, что Британию шокирует кровопролитие в секторе Газа

Сунак: Британия поддерживает право Израиля на защиту, но шокирует кровопролитие

close
100%
Henry Nicholls/Pool/Reuters

Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля «обеспечивать свою безопасность». Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, передает РИА Новости.

Он отметил, что Израиль имеет право защищать себя от угрозы, исходящей от террористов ХАМАС.

«Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием», - подчеркнул Сунак.

Британский премьер добавил, что «этот ужасный конфликт должен закончиться». Он подчеркнул, что необходимо освободить заложников и доставить помощь на территорию Газы. По его словам, дети в зоне конфликта нуждаются в немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к долгосрочному устойчивому прекращению огня.

«Это самый быстрый способ освободить заложников и доставить помощь, а также остановить боевые действия», — отметил Сунак.

Накануне стало известно, что Иран намерен отомстить Израилю за удар по консульству. Ответные меры Ирана, как ожидают в США, «будут сосредоточены на военных или разведывательных объектах».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами