В Киеве заявили, чтобы НАТО зарезервировало до окончания боевых действий место для Украины

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад до окончания конфликта должен зарезервировать за Киевом место в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает украинское издание «Эспрессо».

По словам Чернева, в Киеве понимают, что могут войти в НАТО только после прекращения боевых действий, но западные «партнеры» могли бы зарезервировать «33-й стул» в альянсе за Украиной.

Украинский политик подчеркнул, что если НАТО на следующем саммите в Вашингтоне не приблизит Украину к вступлению в блок, то Североатлантический альянс покажет свою слабость.

Чернев назвал инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о формировании фонда военной помощи Украине объемом $100 млрд. положительной для Киева, но недостаточной по сумме.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в течение многих лет должно помогать Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский резко раскритиковал Запад из-за нехватки ПВО.