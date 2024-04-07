Избранный президент Словакии заявил, что страна «всегда была на стороне мира, а не войны»

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что сделает все, чтобы страна всегда находилась «на стороне мира, а не войны». Об этом передает ТАСС.

«И пусть меня критикуют за это все, кто угодно, и как угодно», — сказал Пеллегрини.

До этого стало известно, что президентом Словакии избран председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал поражение на выборах и поздравил победителя. Он выразил надежду, что вновь избранный глава государствеа станет «суверенным президентом» и будет отстаивать интересы страны. По словам бывшего министра иностранных дел, финансирование предвыборной компании соперника не было прозрачным. Корчок отметил, что не простит команде Пеллегрини распространение о себе «лжи, что является сторонником войны». Экс-глава МИД призвал к защите демократии в Словакии.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину.