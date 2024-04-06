Власти Молдавии осудили атаку беспилотника на приднестровскую воинскую часть

Молдавия расценивает атаку беспилотника-камикадзе на воинскую часть в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) как очередную провокацию, направленную на обострение и без того беспокойной обстановки в регионе. С таким заявлением выступил молдавский премьер-министр Дорин Речан, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией», — полагает он.

Премьер обратил внимание на понимающую реальность реакцию общества касательно минувшего инцидента.

«Подобные провокации уже не могут вызвать панику или страх», — утверждает политик.

Власти Молдавии заявили, что 4 апреля в стране упали обломки российского дрона «Герань-2». Это не первый случай: в феврале фрагменты беспилотника находили недалеко от молдавско-украинской границы. 5 апреля неизвестный дрон снова атаковал воинскую часть в Приднестровье. Что известно об атаках и почему против БПЛА бессилен радар, купленный Кишиневом у Парижа, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина заявила, что непричастна к удару по военному объекту в Приднестровье.