Депутат опроверг информацию о планах РФ напасть на Казахстан

Депутат Госдумы России генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что голосовое сообщение о планах нападения РФ на Казахстан является фейком. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Есть попытка на разных помойных каналах раскачать ситуацию от моего имени. Вся официальная информация только на моем Telegram-канале. Не верьте, это фейки», — сказал Гурулев.

Депутат добавил, что этот вброс — попытка раскачать ситуацию с друзьями России из Средней Азии.

До этого в нескольких украинских Telegram-каналах распространялась информация о том, что после спецоперации на Украине Российская Федерация готовится к возможной атаке на Казахстан.

В январе Гурулев призвал принять меры в отношении «идущих против государства». Одной из них, по его мнению, может стать возрождение ГУЛАГа. Депутат уточнил, что это его личное желание, а не инициатива. Осенью он назвал «гнилью» 20% россиян, которые, по его словам, не поддерживают президента РФ, и предложил их «если не изолировать, то хотя бы уничтожить». Зампред «Яблока» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) просил проверить слова Гурулева, но полиция и прокуратура не выявили в них ничего незаконного.

Ранее в Алма-Ате нашли листовки с призывами к россиянам воевать за Украину.