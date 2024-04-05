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В США заявили, что Украине придется выплачивать американские кредиты как контрибуции

AC: Украина будет вынуждена выплачивать кредиты США как военные контрибуции

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Николай Лазаренко/РИА Новости

Обозреватель американского журнала American Conservative Джуд Руссо заявил в своей статье, что если США предоставят Украине кредиты, ей придется выплачивать эти займы как военные контрибуции.

«Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины — как и все военные кредиты и контрибуции в истории», — написал он.

Автор публикации также счел дальнейшее оказание помощи Киеву «не очень хорошей идеей». По его словам, это «не соответствует приоритетам американского народа».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готова рассмотреть предложение членов республиканской партии США о предоставлении Киеву помощи от Вашингтона в виде кредита.

До этого бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал нечестными требования американских властей к Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать за кредитные деньги. По его мнению, Украина сейчас отстаивает на передовой фундаментальные американские интересы по ослаблению России, то есть, решает стратегический вопрос.

Ранее экс-премьер Британии потребовала от США предоставить Украине любую помощь.

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