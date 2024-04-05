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Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отчуждения ее имущества

Додик: Республика Сербская будет независимой в случае отчуждения ее имущества

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Reuters

Президент Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что может принять решение о самостоятельности образования, если центральные власти в Сараево отнимут имущество республики при поддержке международных сил. Он выступил с таким заявлением во время визита в Баня-Луку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости.

Непризнанный Россией, Китаем и официальной Баня-Лукой высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт 26 марта внес технические поправки в закон о выборах БиГ, относящиеся к спискам избирателей и формированию участковых комиссий. Это вызвало протест руководства Республики Сербской.

«Хотят отнять имущество Республики Сербской», — сказал Додик.

Политик отметил, что она не желает и не позволит себе лишиться имущества.

«Если дойдет до такого решения, хочу сказать вам публично, что Республика Сербская в тот же момент примет решение о своем независимом статусе», — продолжил он.

Как подчеркнул Додик, власти РС БиГ считают, что это будет единственной мерой, которой республика может себя сохранить.

«Никакие решения по имуществу для нас неприемлемы, для нас этот вопрос решен и не может обсуждаться», — добавил он.

В начале декабря прошлого года Додик заявил, что может провозгласить независимость Республики Сербской от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году.

Ранее Додик назвал себя другом Путина.

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